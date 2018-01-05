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﻿馮秀炎：港零售市道加快回暖

2018-01-05 列印
　　新鴻基地產（016）旗下新地（中國）執行董事馮秀炎表示，本港零售市道近期加快回暖，主要受惠於訪港旅客數目回升，以及股市暢旺為本地消費提供正面動力。她提及2018年上半年旗下的apm商場共有約30個新租及續租商戶，預計新租續租租金可保持平穩增長。目前商場平均呎租為150至450元。

　　馮秀炎認為，2018年整體經濟有向上動力，首季1月至3月份，apm人流預計有2900萬人次，按年增加12%至15%，生意額為10億元至12億元，按年增加12%。

　　她又提及11月零售銷售升幅可觀，反映訪港旅客人次有顯著增長，消費情緒樂觀，預期零售銷售向上力強。
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