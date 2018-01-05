﻿IFC外望——傳年內設滬倫通 模式有別滬港通

「滬倫通」年內有望順利開通，而模式將有別於現行的「滬港通」，可能允許內地投資者在中國交易時段買賣英國股票；相反，英國投資者也可在當地交易時段買賣中國股票。另外，港交所（388）行政總裁李小加（見圖）表示，在滬深港通、「債券通」的基礎上，作為中遠期規劃，「新股通」、「一級市場通」都可能逐步探討擺上供投資者選擇的「貨架」。



內地傳媒報道，中英雙方都有強烈意願推動「滬倫通」，中英雙方都會選擇具有代表性的優質上市公司參與，也會指定做市商撮合交易，但目前仍有很多技術性問題需要解決，包括時差問題、做市商安排等。倫敦交易所與上交所保持溝通，商討解決技術層面問題。



李小加在接受《上海證券報》訪問時表示，內地市場發展潛力非凡，市場做大、做強、做好是必然。過程中，香港要發揮優勢，協助中國形成全面開放格局，不斷完善香港作為銜接內地與境外其他市場的「轉換器」同「變壓器」功能，孕育壯觀的資本新時代。



他並表示，要逐步改變香港市場投資者、上市公司及互聯互通結構，如讓國際產品和資金與中國產品和資金形成相互補充。無論是一帶一路還是粵港澳大灣區建設，只要與時並進，找準自己的定位，香港就能夠在國家發展大局中繼續扮演重要角色。



京東進軍實體零售 計劃開逾千超市



內地電商京東緊隨勁敵阿里巴巴步伐，涉足實體零售市場，其下首家線下生鮮超市7FRESH昨日在北京開業。京東集團副總裁、7FRESH總裁王笑松表示，京東計劃未來3到5年，在全國開設超過1000間門店。



7FRESH的服務與阿里旗下盒馬相近，顧客除了直接在門店消費外，也可以通過手機應用程式購物，以門店為中心的3公里範圍內可享受最快半小時送達服務。場內也設即買即煮的餐飲區，結算支付上有新技術刷臉支付，及搖搖手機便會彈出支付二維碼的「搖一搖」支付。



業內人士認為，隨著線上流量逐漸飽和，互聯網巨頭整合線上線下資源的舉動頻頻。京東希望憑借對其供應鏈的掌控以及在採購庫存方面的長期經驗與阿里巴巴展開競爭，同時透過線上線下的結合接觸新客戶，獲取數據。



盒馬方面早前宣佈，計劃一年內在北京多開30間門店。除阿里巴巴和京東外，騰訊亦積極作線下佈局，以42億元人民幣投資永輝超市5%股權。



高瞻