﻿市場簡訊

—閱文集團（772）昨日公佈，旗下閱文影視同意加入包括騰訊影業在內的一組投資者，投資6729萬元（人民幣，下同）（約8088.47萬港元），並參與一部電視劇的拍攝。閱文影視和騰訊影業均為投資方，而新麗電視除了是投資方外，亦是主要製作方，將參與決策，包括電視劇的開發、製作和發行，而騰訊影業有最終決定權。







—惠理集團（806）公佈，創辦人謝清海及葉維義與一名潛在要約人，就可能收購公司權益之交易商討終止。該公司的公佈指出，相關股東與潛在要約人並無就此訂立協議，同時已終止與潛在要約人商討目前有關可能交易之建議，以及終止僅為訂約各方就可能交易作出之商業考慮結果。要約期已於昨日結束。該公司認為終止商討對其財務及經營狀況並無重大不利影響。







—滙豐宣佈，在波蘭設立「中國企業海外服務部」，以促進中國與中東歐地區的貿易與投資往來。該服務部設於波蘭首都華沙，涵蓋周邊的捷克、斯洛伐克、匈牙利和羅馬尼亞等「一帶一路」主要沿線國家，協助中資和當地企業開拓經貿合作商機。







—太古地產（1972）成功發行首批總額5億美元的10年期綠色債券，年息率3.5%。太古地產指，該批綠色債券為其2030可持續發展策略的一部份，將提升公司的環境效益及推廣綠色金融。債券籌得的部份資金淨額，將用於最新發展的甲級辨公樓項目「太古坊一座」。太古地產於太古坊重建計劃投資額達150億元，預期於2018年竣工。







—紅星美凱龍（1528）公佈，根據回撥機制，由於網上初步有效申購倍數為2412.44倍，高於150倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將此次發行股份的60%由網下回撥至網上。回撥後，網下最終發行數量為3150萬股，佔此次發行總量的10%；網上最終發行數量為28350萬股，佔此次發行總量的90%。回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.12435540%。







—普天通信（1720）公佈，旗下全資附屬普天線纜集團以4510萬元人民幣，購入兩套光纖拉絲塔及其他系統、機器及設備以建立四條光纖生產線。







—信利國際（732）公佈，去年12月未經審核綜合營業淨額約為16.32億元，按年減少約40.4%；而去年度累計綜合營業淨額約為207.57億元，按年減少約6%。







—停牌近3年的中國泰豐牀品（873）與投資者國際永恆及德俊地產訂立一份不具法律約束力之投資框架協議，以重組集團之業務及財務，該協議的獨家期為6個月。泰豐於1月3日訂立該框架協議，建議重組須包括泰豐與其債權人將訂立之安排計劃；泰豐之資本重組；由泰豐收購若干資產；及泰豐發行新股份/證券以籌集資金。







—酷派集團（2369）宣佈，接獲大股東Leview Mobile HK Limited告知，其已出售8.97億該公司股份予威日創投，每股現金代價為0.9元，涉資8.07億元。完成交易後，Leview Mobile HK持股由28.78%降至10.95%，不再為該公司單一最大股東，而買方已成為該公司單一大股東，持股17.83%。Leview Mobile HK即「樂風移動香港有限公司」。