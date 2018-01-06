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﻿希瑪眼科醫療 孖展超購653倍

2018-01-06 列印
　　眼科醫生林順潮創辦的希瑪眼科醫療（3309）熱爆，昨日最後一日孖展認購，綜合9家券商，累積錄得近373億元認購，超購逾653倍，並獲401張「頂頭槌」飛（每張2850萬元）。

　　「頂頭槌」飛當中，輝立有逾150張，耀才有103張，海通有118張，國泰君安有15張，時富有15張。

　　希瑪下周一（8日）中午截止公開發售，本月15日在主板掛牌。有證券行表示，大市氣氛良好，希瑪眼科醫療首日掛牌有望升30至40%。

　　公司已引入多名基礎投資者，包括騰訊（700）主席馬化騰旗下的Advance Data Service、香港華麗及Gunther Group，合共認購1.87億元的股份。

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