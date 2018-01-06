  • 2018年1月6日 星期六
  • 16º
  • 89%
熱門： 鄭若驊牛肉麵店東涉姦予恩張衛健何志平

日報新聞 > 財經

﻿軟銀傳購 Uber創辦人29%股份

2018-01-06 列印
　　外媒引述消息稱，Uber聯合創始人、前CEO特拉維斯·卡蘭尼克（Travis Kalanick）計劃出售自己所持的29%Uber股份。

　　據悉，卡蘭尼克將從這筆交易中獲得約14億美元；買方為此前同意以480億美元收購Uber股票的軟銀牽頭財團。

　　知情人士稱，卡蘭尼克原本有意出售所持股份的一半，也是董事會同意出讓股份的最大數額，但因為Uber與買家的協議限制，故縮減了出售股份的規模。

　　卡蘭尼克目前持有Uber約10%股份。此前，卡蘭尼克一直表示，永遠不會出售Uber股票。

　　Uber與軟銀的交易有望在本月結束，屆時旨在削減卡蘭尼克在Uber影響力的公司治理改革措施即將實行。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd