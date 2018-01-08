﻿銀公料上半年股樓向好 施穎茵：按息無下調空間

香港去年股樓狂升，貸款市場活躍，今年輪任為銀行公會主席的滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，年初開局理想，反映市場氣氛向好，預期上半年本港股樓及借貸等各方面的市況將保持穩定，但仍存地緣政治風險及各國政策改變等不明朗因素。此外，她認為本港按揭息率未來只會上調或不變，並無再減的空間。



施穎茵首次以銀公主席身份接受訪問時重申，年結過後港元拆息已呈回軟的趨勢，鑑於香港現時資金仍然充裕，所以「目前的確並無加息的即時需要」，但指倘若美息持續趨升，便會引致息差受壓，最終令香港要加息，而現階段雖難評論加息的時間表，惟相信「若美國加多幾次息，香港就有壓力跟隨（加息）」。



目前無即時加息需要



至於屆時會導致本港資金大舉流走，她亦說難作評論，只說資金流動並非單單受利率走勢的影響，各國對寬鬆貨幣政策的收緊步伐或改革也會左右今後的資金流動走勢，但認為「香港首半年的市況都會相對穩定」，從年初熾熱的開市情況已反映市場氣氛向好。



她相信上半年香港包括股樓及借貸在內的各方面市況都會保持穩定，其中樓市的供求及價格狀況未見變化，料會維持現狀；又指出去年本港貸款持續增長的趨頭正顯示正面的投資情緒及商業機會。她說︰「如果加息會增加各行各業的成本，但另方面亦代表更多機會，而中國的發展、香港的信貸質素和經濟增長、利好的市場氣氛和零售消費等客觀因素都表現穩定，加上香港良好的企業管治和監管，均有利上半年市況。」



然而，施穎茵強調市場仍存多項不明朗因素，如美國聯儲局新主席上場或有政策變更、美國稅改、英國脫歐，以及地緣政治風險等，目前無法揣測市場會否突然出現巨變，故需觀望。



大灣區成焦點



本港去年首11月香港貸款年率增長達16.1%，她未有預測今年本港貸款增幅，但稱現時潛在業務機會強勁，不論貸款及發債方面，市場的借貸胃納依然存在。她指，粵港區大灣區及一帶一路的發展都為香港帶來機遇，所以銀公旗下的工作小組將更多聚焦有關範疇，並希望業界就此與中港兩地監管機構多加溝通，讓香港可分擔當中的角色，發揮在融資及專業服務的優勢。



就本港銀行會否在加最優惠利率（P）之前先行調高按揭利率，她認為「（本港銀行）只會維持現有按息不變或上調按息，並不存在減按息的空間」，實際何時加按息將視乎利率走勢。問及業界有否與有關方面商討如何協助首置人士上車，她只回應說，金管局不時與業界商討貸款事宜，業界亦定當跟從監管指引辦事，事實上自金融危機以來，香港銀行的借貸都相當審慎，至今按揭貸款組合亦非常健康。