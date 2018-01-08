﻿首季市況趨樂觀 恒指如虹創高峰 本周或試31000點

踏入2018年港股持續氣氛如虹，上周五恒指已創造9連升，今天有望邁向10連升，大有機會平2012年曾創下10連升的紀錄。展望本周市況，分析預期在外圍和A股表現理想的情況下，港股本周有望挑戰31000點，第一季整體市況趨向樂觀。



上周五美股三大指數再創新高，其中杜指大升220點，其中科技股更持續造好。總結美股於2018年首周表現，納指累升3.4%，而杜指和標普500指數則分別累漲2.3%與2.6%，相信港股今日開市有望承接上周五美股升勢而高開。



美科技股首周造好



受惠於稅改方案，美股今年首周的科技股表現凌厲，上周五有多隻科技股造好， Netflix升2.1%、 亞馬遜和facebook則分別升1.6%、1.4%，至於Google母公司Alphabet則升1.33%，本港科網股今日開市有望承接上周五美國科技股升勢而造好。



另一方面，由去年至今表現最佳的5隻藍籌股，科網股佔了3隻，舜宇光學（2382）、騰訊（700）和瑞聲科技（2018）分別為第三至五位，期內股價累漲2.14倍、1.28倍和1.13倍。至於第一位為藍籌股新貴碧桂園（2007），累升2.73倍。



耀才證券究部總監植耀輝表示，料港股今日開市有望受惠美股造好，加上美國的科網股上周五升勢凌厲，相信可帶動本港的科網股如騰訊等上升，本周恒指有力衝上31000點水平。他又指，今年港股開局不錯，加上亞洲股市和美股投資氣氛良好，在北水和A股持續向好之下，植耀輝恒指第一季表現樂觀，估計第一季有力上試2007年創下31958點高位。