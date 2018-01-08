﻿太陽能兩年內成主流 匯能拓非洲業務

由於中國迫切需要達到減排目標，而太陽能發電成本逐漸下降，匯能（1539）主席及行政總裁黃文輝認為，太陽能發電兩年後將成主流。匯能現時核心業務為能源管理，今後將拓展至儲能及太陽能發電，業務版圖擴展至非洲。



現時太陽能的成本持續下降，每產生1兆瓦電力成本約為100元美元，電池板的壽命亦因技術提升而延長，每塊可用25年，估計至2020年太陽能發電的成本將可下跌約25%。在環保國策扶持及相關成本降低下，太陽能發電將愈趨普及並取代燃煤發電。黃文輝透露，現時太陽能發電項目一般簽約25年，回本期視乎當地日照時間長短，約7至10年。



能源管理是匯能上市時的核心業務，項目涵蓋商業大廈、住宅、酒店、購物商場、機場等，已接手的包括環球貿易廣場（ICC）、新加坡機場及澳門機場。客户除本地五大發展商外，在印尼亦有與力寶集團合作，為其下百貨商店、超級市場進行節能改造，節能解決方案的毛利率可達48%。匯能與電子業巨頭飛利浦（Philips）的市場不一樣，飛利浦多發展可量產的產品，匯能則提供較小規模、度身定製的節能解決方案。



盈利模式上，匯能會先為項目引入節能設備，再與客人簽約，從節省到的電費中拆成收費，一般不少於50%。每個項目的收費因應設施的運行時間、地理位置而有所不同，節能照明系統回本期為12至15個月，製冷系統則為15至24個月。公司今後將業務擴展到儲能及可再生能源上，儲能系統的回本期較長，約5至6年。



由於國內白畫與晚上的電費收費不一，造就了特別的營商環境予儲能業務。黃文輝指，公司正研發新技術將晚上生產的電力儲下，再在高峰時段以平過市價的價錢售予用家，賺取差價。