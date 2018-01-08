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﻿會計師公會三月召會員大會

2018-01-08 列印
　　早前有逾百名會計師聯署，要求召開會員特別大會提出改革，並議決三項改革議案。會計師公會在周末期間向會員發出公告，表示特別大會將於3月2日舉行。不過，有會計師表示，特別大會仍有很多細節有待處理，包括會方仍要求核實聯署人士身份，而投票是否記名，亦有待商討。

        在多番爭議之下，特別大會終於落實在3月2日舉行。大會將審議三項議案，包括把公會手上的一半資金，退回一半給會員；改為採取「一人一票」方式選出會長及副會長，取代現時由20名理事互選的做法；以及罷免公會行政總裁丁偉銓或者不再與他續約，並且進行全球招聘以合理薪酬找尋替補人選。
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