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﻿香港航空準點率奪亞太首魁

2018-01-08 列印
　　對公幹或旅遊人士來說，航空公司的航班準時起飛和到達目的最為重要。根據航空數據公司OAG發布的《2018年準點率綜合報告》，香港航空的準點率為亞太區榜首，全球排名則為第二位，僅次於波羅的海航空。

　　報告顯示，香港航空為亞太區最準時及全球第二準時的航空公司，準點率達88.83%，較2016年的74.46%為佳。至於亞太區準點率第二和第三位，分別為澳洲航空和日本航空，準點率分別為88.18%和85.27%。

　　OAG的報告亦分析，航班準時的因素，其中包括大多數飛機都使用香港國際機場的中場客運廊，有助改善航班准點率；其次是主要使用登機橋登機，一改以往需要乘客接駁巴士到較遠登機閘口，有助縮短登機過程的時間。
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