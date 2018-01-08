﻿市場簡訊

—內地首宗「一帶一路」熊貓公司債完成發行，深圳證券交易所日前公佈，中證監近日已核准由普洛斯洛華中國海外控股（香港）發行「一帶一路」熊貓公司債，申請額度不超過120億元人民幣，主體和債項評級均為AAA。募集資金擬用於發行人控股股東普洛斯集團，收購「一帶一路」歐洲沿線物流基礎設施資產。







—財經事務及庫務局局長劉怡翔發表網誌，指本港愈來愈多公、私機構發行綠色債券，包括港鐵（66）、領展（823）及中華煤氣（003）等。他相信，今年會有更多綠色債券發行，包括香港機管局已宣佈會發行綠色債券，港鐵亦表示有意根據市場情況及融資需求發行更多綠色債券，有信心香港會成為區域綠色金融中心。







—外電報道，騰訊（700）有意投資緬甸社交網絡公司MySQUAR，該公司在倫敦交易所上市，目前估值約1200萬英鎊，折合約1.27億港元。MySQUAR擁有手機社交通訊程式，以及線上遊戲業務，上周曾有傳MySQUAR接獲收購要約，但據稱騰訊並未正式提出收購方案。







—有內地傳媒報道，玖龍紙業（2689）和理文造紙（2314）於上周六（6日）起上調廢紙價格，加幅為每噸30至50元人民幣。此外，還有多間紙廠宣佈加價，其中為盈泰紙業同於上周六起，將原紙價格上漲每噸300元人民幣。







—中國天化工（362）向兩名投資者沙濤及莫燦霖收購一家茶葉營銷商信陽毛尖，作價8580萬元，以發行股份的方式支付，並建議公司改名為「信陽毛尖」。公司公告指，完成後，現時大股東陳遠東的持股量將由26%減至21.7%，而賣方將成為公司的主要股東之一，持股16.54%。收購每股作價0.39元，較上周五收市價0.435元折讓有約一成。







—中金（3908）財富管理部於北京發佈《中國財富管理市場產品白皮書2007-2017》。《白皮書》指出，中國經濟在過去十年經歷的高速發展，為中國私人財富總量的迅速擴張奠定了堅實基礎。截至2016年底，中國私人財富規模約165萬億元人民幣，已成為僅次於美國的世界第二大私人財富市場。







—隨著中國經濟表現愈來愈強勁，對亞洲的影響力亦隨之而增加，日本《日經新聞》引述一份最新經濟報告指，2030年將是「中美逆轉」的關鍵時期，由於中國在亞洲的投資和消費持續增加，令亞洲經濟正逐漸邁向「中國化」發展，相對而言，美國對亞洲經濟的影響力則逐漸下降。該報告預測，於2030年，中國在亞洲能產生的經濟效應將是美國的四倍，勢取代美國成亞洲影響力最大的國家。







—無論對工幹或旅遊人士來說，航空公司的航班準時起飛和到達目的最為重要。根據航空數據公司OAG發佈的《2018年准點率綜合報告》，香港航空的准點率為亞太區榜首，全球排名則為第二位，僅次於波羅的海航空。報告顯示，香港航空為亞太區最準時及全球第二準時的航空公司，准點率達88.83%，較2016年的74.46%為佳。至於亞太區准點率第二和第三位，分別為澳洲航空和日本航空，准點率分別為88.18%和85.27%。