﻿港股十連升平史上最長記錄 恒指ADR衝破三萬一

港股踏入2018年，氣勢如虹，愈升愈有，昨日恒指終於十連升達陣，平2012年10月來最長升市記錄，恒指進一步逼近31000點關口，收報30899點，升84點，成交1337億元，連續五天成交逾千億元。雖然恒指早段一度倒跌逾80點，但內房股受惠內地城市放寬限購的消息，不受市況左右而繼續彈升，碧桂園（2007）繼續成表現最好藍籌，升7.4%，收報17.42元，帶動其他內房股造好，連同港交所（388）及中海外和騰訊（700）推動大市，合共貢獻116點。



承接美股上周五造好，恒指昨日開市高開80點，最多曾漲114點，高見30929點，逼近31000點關口，惟其後表現略為反覆，早段曾倒跌82點；午後才重拾升勢，抵銷早市的跌幅，恒指收報30899點，升84點。港股連升10個交易日，創出逾5年來最長升浪，期內累漲1665點。港股市值再創新高，截至上周五港股市值已達35.13萬億元。港股ADR今晨續升，折合恒指報31030點，升130點。



滙控（005）美國預託證價格見80.97港元，較香港收市價升0.47港元；騰訊（700）美國預託證價格見442.38港元，較香港收市升3.78港元。



藍籌股方面，港交所和騰訊繼續成市市火車頭，港交所以住全日高位收市，收報262元，升5%，股價創逾兩年新高；騰訊則升438.6元，升1.3%，兩隻股份合共推高恒指71點。相反，滙控和友邦（1299）兩隻國際金融股就拖累大市，分別跌0.4%、0.9%，合共拖低恒指35點。



內房幾乎全造好



今年陸續有內地城市放寬限購，內房股幾乎全線造好，藍籌股碧桂園（2007）表現突出，升7.4%，收報17.42元，為表現最佳的藍籌股，貢獻恒指28點；中海外（688）升5.2%，收報29.4元，為連續升12個交易日，推高恒指18點；華潤置地（1109）和雅居樂（3383）則分別漲3%、11%。



A股方面，上證指數創出連漲7個交易日，並企穩3400點水平，昨日在地產股和煤炭股帶動下，滬深兩指全日高開高走，上證指數收報3409點，升0.52%；深證成指則收報11382點，漲0.35%。



宏匯證券研究部主管林嘉麒表示，昨日見到港股於尾市有資金增加入市，他相信在資金流充裕和港匯拆息回落的基本因素支持下，港股會持續造好，相信短期內可突破31000點，可留意成交額會否再進一步擴大。另一方面，林嘉麒認為A股在農曆新年前鬧錢荒的機會不大，對A股有穩定作用。股份方面，林嘉麒認為年初仍以舊經濟股份如內銀、水泥和基建股追落後為主，同時為支持大市的動力。