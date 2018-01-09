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﻿環球股市見八年高位

2018-01-09 列印
　　美股繼上周創出十年最佳的新年頭一周後，升勢稍歇，周一初段見小幅回軟，杜指曾跌58點，見25238點。標指和杜指亦走軟。市場觀望本周揭開業績期序幕的華爾街大行表現。環球股市周一跟隨造好，MSCI全球股指見8年高位，歐市早段攀上逾兩年高位。

　　杜瓊斯工業平均指數四時報25298點，升2點；納斯達克指數報7154，升18點。

　　在樂觀情緒推動下，歐洲Stoxx 600指數昨日早段曾升0.41%，攀上398點，是2015年8月以來高位。MSCI全球股指上周累升2.5%，見2156點，是8年來表現最好的開年，歐洲主要股市除倫敦富時指數微跌0.15%外，法國和德國分別升0.27%和0.23%。此前，亞洲除日股休市外，幾乎全部報升，以韓國的科技指數Kosdaq錄得1.39%表現最好。
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