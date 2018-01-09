﻿內地航線每季加幅不逾5% 民航票價新改革 刺激內航股大升

內地上周五發佈《關於進一步推進民航國內航空旅客運輸價格改革有關問題的通知》，5間及以上航空運輸公司參與營運的國內航線，國內旅客運價實行市場調節價，由航空運輸公司依法自主制定。
每間航空公司每航季可以上調的航線條數，即涉及按市場調節價的經濟艙旅客無折扣運價，原則上不得超過上一航季運營市場調節價航線總數的15%；每條航線每航季無折扣運價上調幅度累計不得超過10%。
花旗最看好東航
花旗發表報告認為，這為內地航空股打開盈利提升的空間，維持對行業看好的看法。花旗指票價機制放寬是重要一步，容許內地航空公司獲得加票價，從而令盈利得到具體提升。花旗看好內地航空業，最看好東航，其次是國航，第三才是南航，目標價分別為7.03元、10.76元、9.19元。
海通證券分析，根據2017冬春航季時刻表，當前尚有1664條航線實行政府指導價，800公里以下航線佔12.6%，800公里以上航線佔87.4%。800公里以上、21大主協調機場互飛航線實行政府指導價的有131條（實行市場調節價的14條），佔0.3%。
由分析可見，與高鐵形成直接競爭的800公里以下航線比例已非常小，大多為航空公司定價權較高的中長航線，且核心航線大多仍然實行政府指導價。該行指有13條目前仍按政府指導價的航線，若全價票提升10%，則未來的航季能帶來共40.9億元人幣稅前利潤。