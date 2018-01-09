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﻿港交所冀三類企業上主板

2018-01-09 列印
　　港交所（388）市場發展科董事總經理兼項目管理部主管許正宇表示，今年工作重點之一是引入三類企業於香港主板上市，目前首要打造香港作為新經濟金融生態圈的地位。為配合相關發展，港交所在多方面不遺餘力，現時已成為跨資產類別的交易所，有不同產品配合市場需求。

　　港交所會透過改革主板上市制度，吸引新經濟來港上市，包括是容許尚未有收入的生物科技公司、同股不同權的新經濟公司及已在主要國際市場上市的企業，希望開放渠道讓企業來港上市。另外，他指港交所已發展成跨資產類別的交易所，成為內地企業及海外上市的首選地，以配合內地對海外資產配置的需求。
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