潘頓剛於周日連中三元，已是連續十一個賽馬日有馬贏，勢如破竹，明晚跑馬地夜馬，雖然其部分座騎只列後備，令他只有五匹正選座騎，但依然不乏牌面馬。潘頓表示以「真先生」和「名馬」的近績較佳，冀望臨場可發揮出應有水準，繼續贏馬。 第八場「真先生」現年七歲，作戰能力卻絲毫無減，雖然今季暫時未贏得頭馬，但六戰得過兩亞兩季及兩席第四，表現十分準繩，而且擊敗過牠的分別是「川河尊駒」、「首映」和「一哥」等惡馬，賽績硬淨。潘頓分析︰「『真先生』向來表現穩定，尤其是跑谷草千二米，其上名率甚高。今季牠只因屢遇強手而落第，表現依然出色，周三晚再攻谷草千二，排得有利一檔，對手中再無任何超班分子，將有利牠...

2018-01-09