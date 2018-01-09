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﻿積金表現八年最佳

2018-01-09 列印
　　2017年本港強積金（MPF）表現是近8年來最佳，平均錄得回報20.55%，人均賺近39000元。港股去年表現冠絕全球，港股基金回報有近40%，跑贏其他基金。有分析相信，受惠環球股市升勢持續，今年首季強積金回報很大機會繼續報捷，認為可以適量增加港股基金的投資比重。

　　據理柏統計數據，12月強積金481隻成份基金平均升1.18%，連續12個月錄得正回報；全年計強積金平均回報20.55%，是自2009年後回報最好的一年。若不計新供款，以積金局截至去年9月底止，全港強積金總淨資產值約7928.46億元，平均每人12月於強積金約賺2232.9元。
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