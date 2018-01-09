﻿實力股起底——中國中車表現勝預期

中國鐵路總公司日前召開年度工作會議，表明2018年將持續深化鐵路改革，亦提出今年的主要工作目標，包括投產新線4,000公里。



中國中車（1766）第三季表現好過預期，第四季雖未有確實數據，但簽訂合同表現不俗，相信2016至2017年下行周期已完結，明年展望樂觀。建議可於8.38元買入，中長線目標價11元。中國中車昨天收報8.74元。



合同收益近三成



2017年的10至12月，期間中國中車簽訂了多項合同，合計金額約680億元人民幣。



有關合同總金額約佔集團去年營業收入的29.6%。看好集團的動車組業務今年將會復甦，新車交付量及整修業務增長，新業務包括鐵路組件、風電設備、新能源車等會轉勢，並將受惠新能源車及鐵路組件業務的強勁增長。



預期明年動車組需求將按年升15%，而動車組整修需求亦將有高增長，中車對明年動車組交付目標為400組，今年則為350組。



中國鐵路總公司去年下半年加速動車組招標，自10月以來已宣布招標近300組新車，相信中車可達到其2018銷售目標。另外中車亦可受惠現有高鐵整修業務需求增加。



估計明年行業新定單增長將會加快，展開新上行周期至2020年，主要由於屆2020年或之前，內地高鐵及城際鐵路經營長度及設備安裝料增長近50%，加上新型高鐵「復興號」升級，料推動高毛利維護及組件需求。



早前中國中車向控股股東中車集團轉讓二七車輛100%股權，藉以優化內部資源配置；現金代價11.6億元。



預計取得投資收益約9億元。所得資金將用於補充流動資金、拓展業務及資本性開支。二七車輛主要從事研發及製造鐵路貨車及配件。



利貞