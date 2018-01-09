﻿IFC外望——未來手機或必備生物辨識

德勤中國電信行業領導合夥人林國恩（圖右）表示，以近年手機發展趨勢，生物辨識將會成為手機配置的必須。他又指未來仍是智能手機的天下，而在設備層面，智能手機、手提電腦、桌上型電腦等相對成熟的數碼產品。其中，根據《2017中國移動消費調研》結果，智能手機持有率達到89%，而且用戶對於智能手機更換頻率亦維持高位。



提及移動支付工具在海外滲透率較低，他指由於部分用戶較關心移動支付的安全性及私隱度，仍需時間讓市場適應。以香港市場為例，他認為港人在生活習慣及文化上與內地仍有差距，故移動支付未成為主流，仍需時間改變及適應。但他補充近年港人及政府對於移動支付方面的意識有見增強，認為是一個轉捩點，相信隨著安全性不斷提升，將可繼續拓展海外市場。



長實購匯賢四成股權



匯賢產業信託（87001）公布，中信證券旗下CSI REITs，昨日已將持有匯賢產業信託管理人惟一直接股東公司World Deluxe 40%權益，售予長江實業（1113）子公司。



匯賢產託管理人非執董、審核委員會成員及特定（融資）委員會成員及主席殷可已辭任上述職務；殷可目前為CSI REITs董事。匯賢產託管理人以往有收取基金單位，作為管理費，但所持匯賢單位數目屬於微不足道水平。



匯賢產業信託同時宣布，非執董葉德銓獲委任為特定（融資）委員會成員及主席；管理人財務總監黎慧妍獲委任為執董，今日生效。



購入World Deluxe 40%權益的Wealth Finder，為長江實業集團間接全資附屬公司，現時合共持有World Deluxe 70%權益，而餘下30%權益則由ARA Hui Xian（Holdings）（ARA資產管理公司間接全資附屬公司）持有。



公布指出，匯賢產託及管理人的營運將維持不變，而管理人將繼續遵守《房地產投資信託基金守則》項下的適用規定。



高瞻