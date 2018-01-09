﻿市場簡訊

—去年停牌的康健國際（3886）公佈，預期於中國育兒網絡（8361）的證券投資，在去年業績將會錄得公平值虧損約5320萬元。在2016年康健在中國育兒網絡則錄得公平值收益約360萬元。康健亦就於NSD Capital的投資，在去年業績將錄得減值虧損約1310萬元，NSD Capital為投資於醫匯集團（8161）的基金。







—網絡上有隻叫Dogecoin（狗狗幣）、原來目的是用作打賞給小費的加密貨幣，自2013年創立以來，如今市值竟突破20億美元（156億港元）。



特徵是貨幣標誌圖上的一隻日本柴犬，本港時間昨日午後，每個狗幣價格升見0.018773美元，較上周五升約69%，市值達20.12億美元，過去一個月升值逾4倍。







—港燈（2638）與長和（001）及螞蟻金服旗下合資企業共同管理的AlipayHK聯合公報，港燈客戶日後可以利用電子錢包繳付每月電費，港燈亦是本港首間公用事業機構，讓客戶透過AlipayHK繳交相關費用。成功登記AlipayHK的港燈客戶，每月均會收到由AlipayHK應用程式發出的繳費提示。







—亞投行司庫Soren Elbech表示，最快或於今年6月底前，首次發行美元計價債券，發行規模最少10億美元；債券年期，將介乎3至5年期，亞投行計劃將今年總借貸額限制於30億美元水平。







—宏利香港推出醫療保險網上索償服務，客戶可以在網站claimsimple.hk遞交索償申請，並上載相關文件，毋須再提交實物表格，門診及住院索償申請上限分別為800元和3000元。







—滙豐環球投資管理推出環球新興市場多元資產入息基金，基金經理David McNay預期，基金收益率為4.3%，他認為新興市場的強勁表現在今年將會持續，即使美國加息，也不會觸發資金流出新興市場。







—《中國日報》報道，人民銀行研究局副局長紀敏曾表示，去年以來內地工業產品價格及企業利潤不斷提升，中國在短期內會有加息空間。《中國日報》其後再作出更正，紀敏隨後表示，理論表態並不能解讀為「短期內有加息空間」。







—創維數碼（751）公佈，去年年12月及4月至12月，電視機總銷售量分別增加2%及減少5%，分別為177.2萬台和1226.4萬台。同一時間，在中國市場的電視機銷售量按年分別減少26%及20%。當中，集團在中國市場4K電視機的銷售量按年減少13%，約佔中國市場總銷售量的61%，相比去年同期約佔52%。







—中遠海控（1919）公佈，萬敏因工作崗位變動已提交辭呈，辭去公司董事長、非執行董事及董事會執行委員會主席、委員等職務，即日起生效。



副董事長黃小文將暫代董事長職責，直至新董事產生。