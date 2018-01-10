﻿恒指升足十一日 衝破三萬一 美股三大指數再創新高

港股升勢持續，在港交所（388）和騰訊（700）帶領下，恒指昨日再升111點，成功衝上三萬一千點關口，收報31011點，續創逾十年新高，股王騰訊股價再創上市新高，高見446.4元。恒指連升十一日，累漲1777點，創逾18年最長升市，除打破了2012年10月創下的連升十日紀錄外，市值再創新高，升至354000多億元。美股昨晚繼續造好，三大指數曾創新高，港股今天或有望挑戰99年11月創下連升十一日的紀錄。分析預期，港股上半年有機會再創歷史新高。



美股三大指數初段再創新高後，走勢個別發展，杜指曾升78點，見25361點新高，標指和納指曾分別升0.2%和0.3%，但其後納指回軟。杜瓊斯工業平均指數四時報25417點，升134點；納斯達克指數7175，報升18點。恒指昨日高開33點，隨即衝上三萬一千點關口，惟觸及高位後引發沽盤，港股曾倒插47點，低見30852點；午後則重拾上升動力，並以接近全日高位收市，收報收報31011點，升111點，成交1334億元。另一方面，港股昨日總市值約為354800億元，由今年初至今，港股總市值已增加約8740億元。



強勢藍籌股續支撐大市，騰訊獲多家大行調升目標價，刺激今日股價曾見上市新高，高見446.4元，臨近收市前略為回落，收報443.8元，升1.2%，貢獻恒指37點；港交所同樣造好，股價最高曾見270元，收報269元，升2.7%，創兩年半新高，貢獻恒指26點。



至於內險股調整數日後，今日表現回勇，中國太平（966）升2.6%，收報31.7元；中國平安（2318）則升2.5%，收報84.3元，貢獻恒指34點；新華保險（1336）升1.6%。



市場波動性或加劇



對於後市看法，富邦香港投資策略及研究部主管潘國光認為，港股上半年有機會破歷史新高，但市場波動性伴隨加劇，料恒指從高位回調逾5%的日數將增加，甚至有機會因美股回落，觸發港股跌最多15%。恒指於2007年10月曾創下31638點歷史新高。



滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲則預期，港股首季或出現整固，但未見有外資撤離的風險，料港股今年全年升約7%。



至於渣打香港財富管理投資策略部主管梁振輝較樂觀，指港股仍有利好因素支撐，包括估值相對便宜、企業盈利亦有支持，他看好今年中資股表現，預期今年H股指數或跑贏恒指。



耀才證券研究部副總監陳偉聰表示，相信港股今輪升浪短期仍會持續，因為除了成交額配合到之外，外圍和A股暫未有負面因素出現，成為支撐大市升勢的原因，加上近日北水按日均有增加，流入強勢股份推高大市，他預期恒指初步還有300點的升幅，試上約31300點水平。陳偉聰相信今年A股於農曆新年前後的銀根會較以往寬鬆，因為目前拆息趨向平穩，相信可維持到農曆新年之後，內地流動性充裕，對港股有利好作用。