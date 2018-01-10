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﻿A股創近三年最長升市

2018-01-10 列印
　　受環球股市升勢強勁帶動，加上內地股市於去年底已經歷一波回調，因此，今年初內地股市持續向上，A股八連升，錄得2015年3月以來最長升市紀錄。平安證券綜合研究部副總經理羅曉鳴預期，A股未來數月有望升至3800點，並在第二季度見頂，下半年股市將顯著回落。

        上證綜指昨收報3413點，升0.16%；深證成指收報11447點，升0.57%。兩市成交額略減至4824億元。北上資金連續四個交易日淨流入A股，繼續掃入平安保險、貴州茅台。與此同時，滬深兩市兩融（融資融券）餘額近1.04萬億元（人民幣，下同），創一個半月新高。

  另外，滙控（005）美國預託證價格報81.63港元，較香港收市價升0.68港元；騰訊（700）美國預託證價格報446.49港元，較香港收市升2.69港元。
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