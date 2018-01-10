﻿傳鬥魚擬集資30億 沙特阿美或天價襲港

騰訊（700）概念股去年上市掀起新經濟股認購熱潮後，今年有望再迎來內地直播平台鬥魚。據外電消息，由騰訊（700）參投的鬥魚年內傳將來港上市，集資額約3至4億美元（約23至31億港元），由摩根士丹利及摩根大通做牽頭經辦行。與此同時，港交所（388）正積極爭取來港上市的石油巨企沙特阿美，再有新消息。



外電引述知情人士指，沙特阿美將委任高盛和花旗做保薦人，已為沙地阿美上市提供顧問服務的摩根大通、滙豐、摩根士丹利料也將與這兩間投行一同被任命為全球協調行，任命最早可能在本周敲定，可能還會增添其他投行。沙地政府尋求出售不超過5%的沙地阿美股份，對沙地阿美2萬億美元（約15.6萬億港元）的估值，這宗IPO交易可能創下歷史紀錄。



亞太地區增長最快



騰訊概念股閱文（772）及眾安（6060），去年上市以來均有不錯表現，而易鑫（2858）表現就較為疲弱。路透社引述消息人士稱，另一隻概念股鬥魚尚未就上市地點作出最終決定，但傾向於香港上市，因港交所預計將最快在下半年允許使用不同股權結構的公司，在主板上市。騰訊音樂早前被傳將於今年內在美國上市。



鬥魚於2013年創建，為內地領先的遊戲平台之一。據去年11月由招銀國際牽頭的財團進行的融資計算，鬥魚估值超過人民幣100億元。據艾媒諮詢的數據顯示，2017年第三季度，在中國游戲直播平台中，鬥魚的活躍用戶在註冊用戶中的占比最高。德勤在去年12月發佈的報告中稱，鬥魚是亞太地區增長最快的科技公司。過去3年，鬥魚營收飆升了708倍。



外電昨又引述阿里巴巴主席馬雲表示，會考慮將阿里巴巴附屬公司在香港上市，但尚未決定是哪個附屬公司，歡迎港交所修訂上市規則。他未有提及阿里旗下的持有支付寶的金融公司螞蟻金服，早前有傳阿里今年內來港上市。特首林鄭月娥日前曾公開表態，希望阿里巴巴能夠回港上市。同場出席的馬雲則稱，林鄭公開呼籲阿里回港，敢於這樣說正體現其領導力及強大的承擔，「阿里會認真考慮香港的市場」。