﻿金沙新濠升近半成 濠賭股全線向上

金沙中國及新濠國際升勢最為凌厲，前者昨日最高見42.1元，收報41.85元，升4.89%，後者最高見24.2元，收報24.05元，升4.79%。兩者均以接近全日高位收市。
摩根士丹利發研究報告指，預計濠賭股去年第四季盈利增長強勁，EBITDA按季及按年分別增長9%及28%，高於券商綜合預測。大摩預測，永利澳門（1128）2017年度派息增逾50%，金沙中國派息將持平或微升，澳博控股（880）及美高梅中國（2282）則減少派息。
美高梅中國旗下位於路氹的澳門美獅美高梅於本月29日開幕，大摩預計其EBITDA增長將快過同業，料按季增長17%。該行亦預測，銀河娛樂（27）表現將繼續跑贏同業，2017年EBITDA將超越2014年高峰；永利澳門（1128）則因房間空置率改善令回報提升，相信兩者第四季EBITDA將按季錄得11%增長，業績公佈後盈利將獲大幅向上重估。
短期或現回調
另一大行摩根大通調查後估計澳門1月首7日賭收為53億澳門元，即日均賭收為7.57億澳門元，按年跌7%至8%，以新年假期而言表現偏弱，主要的賭場中介人亦反映，貴賓廳表現按年有所放緩。雖然短期內賭收數據缺乏正面刺激，股價或現回調，但隨粵港澳大灣區發展及港珠澳大橋啟用，該行仍看好濠賭股中長遠表現，預期1月賭收將按年上升16%至19%，2月賭收料按年升6%至9%。