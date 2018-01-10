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﻿康證總裁辭任康宏執董

2018-01-10 列印
　　康宏環球（1019）風波未停，旗下附屬公司康宏資本及康證有限公司行政總裁陳毅凱，已於本月6日起辭去康宏環球執行董事一職，原因是與康宏董事會就解僱康證員工上有意見分歧，以及集團早前向包括他在入的員工入稟。一直被康宏環球控告是前管理層王利民及麥光耀以魚目混珠的方式營運的康宏證券投資，網站顯示，中文名稱已改為「順安證券資產管理」，但網址及部份英文用語則仍保留為convoyinvest。。據獨立股評人David Webb網頁顯示，舊名「康宏證劵投資」一直沿用至去年12月29日。康宏同時宣佈，執行董事葉宜君已獲委任為授權代表，於本月8日起生效。
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