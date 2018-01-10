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﻿周大福內地零售增逾一成

2018-01-10 列印
　　周大福（1929）公佈，截至去年12月底止第三季度營運數據，該公司於內地零售值按年增長12%，香港及澳門地區則持平。另外，內地，香港及澳門的同店銷售均按年增長5%，內地同店銷量按年跌2%，香港及澳門則按年跌4%。

　　期內，中國內地珠寶鑲嵌首飾的同店銷售按年輕微下跌1%，惟同店平均售價則升10.61%至7300元，中國內地的同店平均售價為4100元，按年增加10.81%。港澳同店平均售價為7000港元，按年升6.06%。與去年同期相比，季內國際平均金價上升5%。該公司季內淨開設77個零售點，當中包括於內地淨開設74個零售點及於香港淨開設3個零售點。
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