﻿IFC外望——誠哥拍片撐汕大女划艇隊

首富李嘉誠不但只出錢出力興建汕頭大學，對於汕大學生的成就，亦都非常留意。



來自汕頭大學的四名女生孟亞潔、陳鈺麗、黎曉冰、梁敏甜，組隊名為「功夫茶茶」於上月中出征，成為中國甚至亞洲首支橫渡大西洋的划艇隊，而且是史上最年輕的隊伍。



一直關心「功夫茶茶」的李嘉誠，昨日拍了影片送給四名女將，並舉着啦啦隊紙牌拍照並熱心打氣。李嘉誠認為，她們的小船，承載著汕頭大學「有志、有識、有恒、有為」的教育改革精神，為四人感到自豪。



無懼大風大浪的「功夫茶茶」，預計於下周抵達終點，有望成為首名衝線的女子隊。



李嘉誠除了拍片打氣之外，昨晚更與四名女將進行衛星電話通話，三次叮嚀四名女將注意安全。



雖然「功夫茶茶」已在大西洋日以繼夜划行二十六天，難免疲倦，但聽到李嘉誠親自致電打氣，仍然感到非常雀躍。



「功夫茶茶」四名女將參加的橫渡大西洋挑戰賽，是在去年十二月十四日於西班牙的戈梅拉島出發，前往位於北美洲的安提瓜英吉利海港，全程逾三千海里。原定五十日才完成的賽事，在四名女將的努力之下，可望在一月十七日抵達目的地，即約用了三十四天的時間。



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高瞻