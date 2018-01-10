﻿市場簡訊

—華人策略（8089）公告，為紀念深圳經濟特區成立40周年，深圳市十億創投正籌備開拍一套青春勵志電視連續劇。該劇榮譽出品人為馬化騰、汪滔及王傳福等人，總導演為香港導演袁仁康，總監製為中國著名演員、導演兼監製張國立。該劇預計將於2019至2020年於廣東電視台、深圳電視台等20家省級電視台及200多家地方台播出，並會於包括騰訊、搜狐、新浪在內的多家視頻網站播出。







—據外電引述消息人士稱，內地監管部門已叫停以無特定消費場景消費貸款為基礎的資產支持證券（ABS）發行。中國銀行間市場交易商協會、上交所、深交所均已暫停審批此類ABS。目前，尚不清楚何時會恢復審批。數據顯示，2017年首三季發行的企業ABS中，個人消費貸款ABS發行金額達1608.04億元人民幣，按年勁增4.4倍。部份消費貸款允許借款人不明確說明資金用途。







—歐舒丹（973）公佈，該公司增持美國化妝品品牌LimeLight USA的權益，將由40%增至約60.48%。該公司全資附屬LOI Participations有意全面支持Limelight業務發展計劃，並有意於增加股本日起計3年內為有關發展提供資金，具體金額及時間由LOI Participations釐定。







—世茂房地產（813）公佈，2017年12月合約銷售額達120.67億元（人民幣，下同），按年升101%。期內，合約銷售面積75.05萬平方米，按年升72%；平均銷售價每平方米16079元.2017年全年，累計合約銷售總額1007.7億元，累計合約銷售總面積606.22萬平方米，按年分別上升48%及23%；全年平均銷售價格為每平方米16623元。







—宏華集團（196）宣佈，間接附屬四川宏華國際科貿與Arabian Drilling Company（ADC）訂立買賣協議，宏華國際將向ADC出售，而ADC將向宏華國際購買數台特定規格之陸地鑽機，代價總金額約1.2億美元，約佔公司2016年度總收益約33%。







—紫金礦業（2899）公佈，就與加拿大艾芬豪礦業公司及剛果政府合作的剛果卡莫阿-卡庫拉銅礦項目，剛果境內Mwadingusha水電站的升級改造工作已使該電站的過渡發電能力從原來的11兆瓦增加至32兆瓦，提升近2倍。Mwadingusha水電站原有的6台發電機中已有3台完成了翻新升級工作，剩餘的3台發電機也將按計劃完成翻新升級，在2019年底前實現全面運轉。







—京信通信（2342）宣佈，獲中東電訊商Ooredoo Group列為基站天線首選供應商。雙方簽訂為期5年的集團層面全球框架協議，即時生效。根據協議，京信通信將為Ooredoo提供大組量基站天線及相關配套產品，服務涵蓋多達10個區域市場。未來5年內，這些設備將有助提升及擴大Ooredoo的宏網絡能力，為終端用戶、企業和政府機構提供2G、3G、4G和5G連接。