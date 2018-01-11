﻿美股回軟 杜指曾跌百點 港股十二連升創紀錄

港股昨天迎來有紀錄以來最長的升市，在滙控（005）及碧桂園（2007）兩隻股份支撐下，恒指最多曾漲356點，高位見31267點，惟尾市升幅收窄，恒指收報31073點，升62點，滙控及碧桂園合共貢獻恒指71點，雖然尾時乏力再上，但已成功創造歷史，恒指連升12個交易日，為港股最長的升市，期間累漲1839點。然而美股昨晚早段急回，杜指跌逾百點，港股升勢隨時斷纜。



美股三大指數昨日初段回軟，杜指曾跌128點，見25256點。外電報道北京高層官員正考慮減持吸引力下降的美國債，令近日出現拋售潮的債市雪上加霜，亦拖累美匯指數走低。此前，亞歐股市大部分從高位回軟。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25350點，跌35點；納斯達克指數報7141點，跌22點。



恒指昨早開市低開兩點，但在滙控和內房股帶動下，升幅逐步轉強；中午曾見全日高位31267點，曾漲256點，惟尾市升幅略為收窄，收報31073點，升62點，成交1406億元，為去年12月初以來最高成交。計及昨日，港股已連升12日，為史上最長升浪紀錄。



滙控為昨日升市火車頭，升1.4%，收報82.1元，股價創逾三年高位，單隻股份就推高恒指44點。滙控獲法興唱好，將其目標價由86.15元，升至88.55元，同時維持買入評級。此外，昨日北水湧入滙控，單計昨日淨流入就有22.8億元，為昨日北水流入最多的股份，連同前日滙控兩天合共有淨買入逾30億元。



滙控進貢44點



滙控（005）美國預託證價格報84.34港元，較香港收市價升2.24港元；騰訊（700）美國預託證價格報437.16港元，較香港收市跌3.24港元。



至於近日強勢的港交所，昨日收報271.8元，友邦（1299）則漲0.5%，收報66.6元，兩股合共貢獻恒指21點。



藍籌內房碧桂園近排走勢凌厲，昨日再升近7%，收報18.48元，為昨日表現最佳的藍籌股，推高恒指27點；其他內房股均造好，綠城中國（3900）升11.7%，收報12.4元；富力地產（2777）和萬科（2202）則分別升4%、2%。



至於日前表現不俗的內險股，昨日出現回吐，中國平安（2318）跌1.4%，收報83.15元，拖累恒指19點；中國太平（966）和新華保險（1336）分別跌2.5%、2%。



鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，近期升市主要由不同類型的股份輪流支撐大市，與去年集中在某幾隻強勢股份有所不同，舊經濟股份如內銀股和內險股今年紛紛追落後，加上不同股份輪流調整，建議投資者毋須急於高追。



熊麗萍估計大市連升12日之後，不排除會有調整出現，但調整幅度未必會太大，並認為，若大市出現整固，預期恒指在30500點會有支持。