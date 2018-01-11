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﻿格羅斯：美債熊來了

2018-01-11 列印
　　美國10年期債孳息周二攀上2.555厘的10個月高位，前債王格羅斯稱美債熊市來臨，而有股壇「金手指」稱號傳奇投資者米勒（Bill Miller）則指，美債息拾級而上到3厘時，債市資金將湧入美股，料美股有力再升三成。美債息昨日續升，但美匯指數回軟至91點。

　　Janus Henderson基金經理格羅斯在twitter上貼文，宣布「債市熊市確認來臨」；他去年曾表示，若10年期美債息持續企高於2.4厘水位，是債市轉熊的預兆，但認為投資者這次不會損失很多。

　　Miller Value Partners創辦人米勒在CNBC訪問中指，債息上升有利美股再創新高峰，就像2013年時，10年期美債孳息突破2.6厘，並上到3厘，美股將跟著飆升30%。他認為，若果10年期美債孳息這次重上3厘，歷史很可能會重演。
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