﻿連續九月「一時代」 內地通脹遜預期

受食品價格漲價和油價回升影響，國家統計局昨公布，內地去年12月居民消費者物價指數（CPI）按年上漲1.8%，略低於預期，連續9個月維持「1時代」，而食品價格更是接近十五年以來首次下跌。



海通證券預期，在貨幣政策收緊的大環境下，今年通脹上升空間有限，整體將在2%左右，防風險、去槓桿仍為重中之重，料貨幣政策難鬆。不過，在今年2月的春節，當月通脹可能升至3%。



2017年全年來看，中國CPI按年上漲1.6%，按年回落0.4個百分點。其中，食品價格按年下降1.4%，為2003年以來首次下降。



統計局數據還顯示，12月工業品出廠價格指數（PPI）按年上漲4.9%，錄得2016年12月以來最低漲幅。以2017年全年計，PPI由上年下降1.4%轉為上漲6.3%，扭轉此前連續5年下跌的局面。



統計局城市司高級統計師繩國慶表示，12月鮮果和雞蛋漲價逾5%，豬肉、水產品和蔬菜價格按月由跌轉升，推高當月通脹。此外，近期國際油價表現強勁，期油每桶價格升穿60美元，創兩年半以來新高。12月內地汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲1.9%、2.1%及1.6%，也是推高通脹的因素。



今年通脹或至2%



針對今年物價走勢，分析師認為，食品價格可能延續回升趨勢，而在全球需求進一步復甦，國際油價有穩中有升，加上低基數和工業品漲價等傳導效應，預計2018年通脹將回升至2%以上。



中信證券首席經濟學家諸建芳預期，今年通脹的可能觸及2.5%。由於春節在今年2月，料當月亦為全年通脹高點，當月通脹或升至3%，對貨幣政策及市場短期波動有一定影響。