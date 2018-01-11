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﻿世銀料內地經濟增速放緩

2018-01-11 列印
　　世界銀行上調對今年中國經濟增長的預測至6.4%。據世銀最新發展的報告，由於內地經濟從投資轉向消費，加上信貸增長或放慢，預期今年中國經濟增速將放緩至6.4%，不過該預測仍較去年6月的預測數據調高了0.1個百分點。世銀指出，地緣政治緊張局勢加劇、貿易保護主義上升，以及全球金融環境突然收緊，再加上中國等大型經濟體經濟減速幅度超預期，均會對東亞太平洋地區構成風險。尤其是北韓局勢緊張，或會造成金融不穩定，觸發危機。與此同時，評級機構穆迪發表報告指，亞太區今年信貸評級展望穩定，亞太新興市場今年經濟增長6.5%，其中，中國內地今年的經濟增長料將放緩至6.6%。
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