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﻿樂視向招行還八億

2018-01-11 列印
　　樂視系出售酷派集團（2369）股權所得8.07億港元，直接被招商銀行抵消對應的部分債務，償債比例為58%。賈躍亭妻子甘薇本周初發微博解釋債務處理時指，出售酷派部分股份所得資金，直接被招商銀行抵消部分債務，原債務本金連利息為14億港元，故償債比例為57.64%。據悉這筆還款將分批歸還到招行，目前部分款項確已經到位。上年6月，招商銀行上海川北支行申請凍結樂視系資產共計12.37億元（人民幣，下同），當時招商與樂視簽訂貸款協議，樂視將所收購的酷派股權作為了貸款抵押品之一。在償還部分貸款後，甘薇希望招行解凍部分資產，以便解決債務問題，但市場揣測招行不會輕易點頭。
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