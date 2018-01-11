﻿希瑪眼科熱爆 300手始穩中一手

逾12萬散戶熱烈認購林順潮上市的新股希瑪眼科（3309），有市場消息稱，一手中籤僅有約8%，與閱文（772）相若，認購300手方穩中一手，較為罕見的是，有至少8張頂頭槌飛以白表認購，即他們每人都用現金2856.5萬元認購。



市場消息稱，希瑪共獲得1195張頂頭槌飛認購，中籤率僅有0.24%，最多獲分2.2萬股（11手）。公開發售錄得超購逾1500倍，吸引近12.6萬人認購，一手近2.5萬人。該股預計將以招股範圍上限2.9元定價，集資5.713億元，於下周一掛牌上市（15日）。



憑藉星級醫生名氣及明星級基投騰訊（700）主席馬化騰的號召力，全城熱抽，但昨日有券商預計，白表認購意味投資者對希瑪具備高度信心，並計劃長線持有，首日股價料將有承接力，至少能升30%。



首日料升三至四成



耀才證券接獲逾百張頂頭槌飛認購希瑪，該行的行政總裁許繹彬表示，早年未有中央結算系統及黃表時，白表申請會比較流行，但近年就較為罕見，白表申請除了意味以現金認購外，獲派的股票屬於實物，不能直接沽出，需要存入證券行才能沽。意味這些投資者對希瑪具備高度信心，並計劃長線持有不會輕易沽出。由中籤率偏低的新股如閱文來看，首日預計能有至少30至40%升幅。



信誠證券聯席董事張智威表示，近期大市向好，預計希瑪首日有望至少升30%，由於貨源稀缺，頂頭槌飛中籤率偏又低，大跌機會料較少。投資者可考慮逐步沽出鎖定利潤，或者長期持有，因其未來在內地市場的發展值得憧憬。