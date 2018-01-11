﻿碧桂園集資 發8.5億美元優先票據

新年伊始，樓市如虹，成交屢破新高；股市熾熱，連升十二天，樓股齊鳴，一片樂觀情緒，大家似乎忘記了九七年亞洲金融風暴與○八年國際金融海嘯的殺傷力，當人們不再在意「黑天鵝」，殺傷力更大的「灰犀牛」是否就在不遠處？ 所謂「灰犀牛」，是一個概念，由美國學者米歇爾．渥克（Michele Wucker）五年前在達沃斯全球論壇上提出，根據其著作《灰犀牛︰如何應對大概率危機》的解釋，比喻大概率且影響巨大的潛在危機，而「黑天鵝」比喻則指小概率而影響巨大的事件。 「灰犀牛」軀體魁梧，看似笨重，但一旦發惡，牠會橫衝直撞，蠻勁會把任何障礙物推倒壓碎，由於大家不為意，隨時走避不及。應用在金融市場上，「...

2018-01-11