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﻿碧桂園集資 發8.5億美元優先票據

2018-01-11 列印
　　多隻股份計劃發行優先票據或美元債劵。碧桂園（2007）將發行合共8.5億美元的優先票據。騰訊（700）獲得發改委批准，可發行達50億美元（約390億港元）的離岸債券。舜宇光學（2382）則擬向專業投資者發行美元無抵押債券。

  碧桂園計劃將發行的8.5億美元優先票據中，2.5億美元於2023年到期，年息4.75厘，發售價為本金額100%及應計利息，另外6億美元將於2025年到期，年息5.125厘，發售價為本金額的99.565%及應計利息。是次票據發行所得款項淨額約8.39億美元，將用作提早贖回票據及一般營運資金。
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