﻿康宏持牌人仍足夠

康宏環球（1019）自從新管理層上任後便揚言要重組業務，近日董事會再有人事變動，前執行董事陳毅凱因意見分歧而辭職，於上周六（6日）生效，而康宏網頁的管理層成員一頁更已即時將陳毅凱的資料「下架」，但據證監會於本月9日更新的持牌人及註冊機構紀錄冊，陳毅凱仍是康宏資本的負責人，變相反映康宏環球的公司和人事架構仍相當混亂。



據證監會網頁資料顯示，康宏資本旗下有三位持有6號牌（就機構融資提供意見）的負責人，其中二人持有1號證劵交易牌，包括陳毅凱。



若陳毅凱離開後，便只餘下一位持1號牌負責人。據《證券及期貨條例》規定，持牌法團必須有至少一名負責人可時刻監督其受規管活動類別的業務。