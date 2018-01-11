據證監會網頁資料顯示，康宏資本旗下有三位持有6號牌（就機構融資提供意見）的負責人，其中二人持有1號證劵交易牌，包括陳毅凱。
若陳毅凱離開後，便只餘下一位持1號牌負責人。據《證券及期貨條例》規定，持牌法團必須有至少一名負責人可時刻監督其受規管活動類別的業務。
人人有個「橫財夢」，踏入新一年，發達機會在眼前！過去八期的六合彩皆無人中頭獎，今晚攪珠的最新一期頭獎獎金累積高達一億一千萬，如有超級幸運兒一注獨中，將打破歷來派彩獎金最高的紀錄。近日全城掀起投注熱潮，...
2018-01-11
法國總統馬克龍昨日結束訪華行程。馬克龍今次訪華收穫甚豐，中法簽署五十多項經貿協議，馬克龍在離開北京前表示，中國將敲定向法國購買一百八十四架「A320」空中巴士。馬克龍今次的馬匹外交，更被法國傳媒形容是「史無前例」。 馬克龍周三早上，到中國空間技術研究院參觀，下午離開北京前，參觀了中法海洋衛星工程項目，並出席有關氣候變化的座談會。馬克龍表示，希望在氣候及其他事項上與中方建立廣泛合作。而在美國宣佈退出「巴黎協定」後，中法在應對全球暖化問題上擔任更重要角色。馬克龍與國家主席習近平會見時，更見證兩國五十項經貿協議的簽署，涉及航空、民用核能及數碼科技等，其中空中巴士將向中國出售至少一...
2018-01-11
為了應對北韓導彈威脅，美國國務院周二宣佈，華府已批准出售四枚反導系統攔截導彈給日本，以加強日本的防衞力量。 美國國務院周二宣佈，華府已批准出售4枚標準-3型Block IIA反導系統攔截導彈給日本，以加強日本的防衞力量，抗衡來自北韓的核子和導彈威脅。這宗軍事交易總值約一億三千三百三十萬美元（近十億港元），仍有待國會批准方可落實。日本去年年底決定，將以美製的陸基神盾系統雷達站與攔截器，擴充彈道導彈防禦系統。在這宗對日軍售案中，還包括四台MK29導彈發射系統、還有其他技術、工程和後勤支援設備。 標準-3型Block IIA反彈道導彈，可以從陸上發射，也可以安裝在「神盾級」驅逐艦...
2018-01-11
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣17座中高層D室， 面積378方呎，1房間隔，望海景，以523萬元沽出，呎價13836元，屬市價，據悉，買家屬自用...
2018-01-11
港股昨天迎來有紀錄以來最長的升市，在滙控（005）及碧桂園（2007）兩隻股份支撐下，恒指最多曾漲356點，高位見31267點，惟尾市升幅收窄，恒指收報31073點，升62點，滙控及碧桂園合共貢獻恒指71點，雖然尾時乏力再上，但已成功創造歷史，恒指連升12個交易日，為港股最長的升市，期間累漲1839點。然而美股昨晚早段急回，杜指跌逾百點，港股升勢隨時斷纜。 美股三大指數昨日初段回軟，杜指曾跌128點，見25256點。外電報道北京高層官員正考慮減持吸引力下降的美國債，令近日出現拋售潮的債市雪上加霜，亦拖累美匯指數走低。此前，亞歐股市大部分從高位回軟。 杜瓊斯工業平均指...
2018-01-11
巴塞隆拿於西班牙盃十六強首回合作客被切爾達逼和1:1，今晚次回合移師威力強橫的主場本已可看高一線。況且，二十二歲小將艾拿斯今季盃賽表現特別醒神，加上傷瘉復任正選的奧士文尼迪比利雙翼齊飛，有望合力領軍大勝一場，推介讓球主客和讓兩球「主勝」！ （香港時間周五凌晨4:30開賽） 巴塞廿二歲翼鋒艾拿斯季初由西乙球會華拉度列加盟，效力巴塞B隊，但在這盃賽升上一隊上陣三次，平均每仗入一球，成為球隊過關斬將功臣，他矢言會珍惜在一隊的上陣機會，並要取得更多士哥。 此外，奧士文尼迪比利首回合傷瘉復出後備登場，上場西甲即擔正踢了六十七分鐘。這位二十歲法國球星承諾會盡快重拾狀態︰「受傷後...
2018-01-11
豐田代理上周末起在九龍灣專店預展全新Camry，以革新外形、完善設施、寬敞車廂和相宜價格，力抗一眾歐洲房車對手。 文：彭志揚圖：William 港版新Camry規格跟澳洲版相同，暫時只有2.5...
2018-01-11
剛舉行的四大樂壇頒獎禮，搵嚟謝霆鋒、陳奕迅和郭富城等做嘉賓，重點都放喺經典度；而TVB的翻唱舊歌節目《流行經典50年》亦長做長有，證明樂壇真係需要好歌好聲音。出名聲靚的鄺美雲（Cally）自從93年推...
2018-01-11
新年伊始，樓市如虹，成交屢破新高；股市熾熱，連升十二天，樓股齊鳴，一片樂觀情緒，大家似乎忘記了九七年亞洲金融風暴與○八年國際金融海嘯的殺傷力，當人們不再在意「黑天鵝」，殺傷力更大的「灰犀牛」是否就在不遠處？ 所謂「灰犀牛」，是一個概念，由美國學者米歇爾．渥克（Michele Wucker）五年前在達沃斯全球論壇上提出，根據其著作《灰犀牛︰如何應對大概率危機》的解釋，比喻大概率且影響巨大的潛在危機，而「黑天鵝」比喻則指小概率而影響巨大的事件。 「灰犀牛」軀體魁梧，看似笨重，但一旦發惡，牠會橫衝直撞，蠻勁會把任何障礙物推倒壓碎，由於大家不為意，隨時走避不及。應用在金融市場上，「...
2018-01-11
昨晚重頭戲肉是國際三級賽的一月盃，結果由摩廄「鷹雄」勝出。莫雷拉憑「好準確」、「友享友賞」及「獻惑」中三元，又再成為騎師王。至於蔡約翰憑「運財童子」及「駿明珍寶」起孖，而沈集成則憑「威信」取得從練後第...
2018-01-11