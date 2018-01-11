﻿IFC外望——郭基煇：九成按揭上限應擴至600萬

新鴻基地產（016）執行董事郭基煇昨日指出，港府旗下按揭證券公司提供的按揭保險計劃，現時400萬元或以下樓價，才可獲批九成貸款額的上限，與地產市場現況有些脫節。因為現時400萬元的樓盤，可以說是幾乎絕跡，現有政策需要與時並進，以協助首置客上車。至於調高九成貸款上限至600萬元樓宇單位，會否進一步刺激樓價上升，他相信可能政府亦有這個憂慮，所以應留待政府作考慮。



新地目前亦有研究向年輕人提供上樓優惠，但尚屬初步，暫時未能披露。新地早前已經捐出元朗站附近一幅樓面面積10萬呎的土地予聖公會，合作興建青年宿舍及護老院，各佔一半樓面，希望明年可以動工興建。



對於銀行應否放寬按揭成數，他不贊成，認為可以經由按揭保險計劃改善，按證公司屬政府，以政府資產負債表承造較高成數較為恰當。



郭基煇又指，現時不只樓價貴，地皮價也很高，目前每方呎補地價也要17000元至18000元。即使新地也感到市場的競爭很大，「生意難做咗」。今年的新樓盤及貨尾供應，超過5成是由中小型發展商推出，他們投地出價很進取，也反映在樓市向好下，發展商十分「心雄」。不過，新地買地會量力而為。



騰訊手遊《QQ飛車》 上線兩周登頂



騰訊（700）自主研發的第一款賽車遊戲《QQ飛車》，上線僅兩周已取代《王者榮耀》登上內地蘋果商店的遊戲下載榜首位。分析員認為，《QQ飛車》可支持騰訊今年手遊收入的增長，但能否成為如《王者榮耀》同等級數的王牌遊戲仍有待觀察。騰訊股價昨微跌0.77%，收報440.4元。



《QQ飛車》來勢洶洶，上位速度比《王者榮耀》更快。據內媒報道，《王者榮耀》推出時，花了三個月才累積到1000萬活躍玩家人數，但《QQ飛車》只用了三日時間。《QQ飛車》手遊版於去年12月27日上線，當日註冊用戶隨即突破1000萬。而在內地蘋果商店上線第二日，便位列下載榜第二位。在本周二，《QQ飛車》更超越《王者榮耀》登上下載榜首位。連同《奇蹟MU：覺醒》，騰訊旗下三款手遊包辦下載榜三甲。



花旗認為，《QQ飛車》及《奇蹟MU：覺醒》的成功，有望支持騰訊今年手遊收入。手遊本身已在個人電腦遊戲累積知名度，加上有效及具針對性的推廣，相信《QQ飛車》能長期佔據內地蘋果商店首三至五位，直至《絕地求生》於今年較後時間有新版手遊推出。



高瞻