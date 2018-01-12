﻿恒指13連升最長紀錄 杜指彈144點又新高

滙控（005）再發揮升市火車頭角色，拉動港股上升，恒指反覆升46.67點收市，報31120.39點，再創13連升的最長連升紀錄，累積大升1886.3點，收市再創逾十年新高，成交金額縮至1288.2億元，國企指數收12295.52，升0.05%。



美股三大指數周四初段靠穩，杜指曾近一百點，再創新高水位見25468點，標指和納指亦報升。達美航空出爐的上季業績勝預期，加上油價造好，大市在能源和工業股帶動下向好。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25513點，升144點；納斯達克指數報7198點，升44點。



新創建（659）在收市後配售1.7億股首都機場（694），每股配售價介乎11.29元至11.6元，較昨日首都機場收市價12.2元，折讓介乎5%至7.5%，套現最多19.72億元。這亦是新創建投資首都機場以來，首度減持，至去年底新創建持有4.483億股首都機場，佔H股23.86%權益。



滙控全日收84.05元，升2.4%，單隻股份已推高恒指75點，加上早前調整的手機設備股昨日有所反彈，同樣支撐大市。舜宇光學（2382）急升9%，收市報112.3元，是表現最好藍籌，瑞聲（2018）亦升4.4%，收報148.7元，丘鈦（1478）升4.8%。



騰訊ADR升見432元



滙控（005）美國預託證價格曾見84.82港元，較香港收市價升0.77港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見432.45港元，較香港收市升3.05港元。



大市受美股及A股影響，同時藍籌股個別發展，均左右大市，騰訊跌穿430元關口，收市報429.4元，跌2.5%，是藍籌跌幅最大股份，一度中恒指跌100點，全日拖累恒指77.6點。中銀香港（2388）創新高，收市報40.8元，升2.5%，渣打集團（2888）升3%，收報86.7元。



早前炒高的水泥股急挫，海螺水泥（914）長三角沿江熟料價格下調，由每噸約500元人民幣下調至350元人民幣。消息影響海螺水泥急挫，H股收報40.45元，跌5.7%。



A股同樣連升多日，昨日創出10連升，為逾兩年來最長升浪。A股在區塊鏈相關概念股和稀有金屬股份的帶動下，大市於尾段衝高；相反水泥、煤炭和鋼鐵等股份則向下，上證指數收報3425點，升0.1%；深證成指則收報11464點，升0.24%。



富昌金融研究部總監譚朗蔚表示，港股連升13日，相對之後的值博率已減少，市況回調壓力加大，昨日主要靠滙控支撐升勢，故此不排除短期恒指會回調200至300點，至20700點附近水平，但他相信港股仍保持大漲小回的形勢，因為股份有輪流炒作之勢，大市成交額和氣氛持續向好。