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﻿永隆料港最快下季加息

2018-01-12 列印
　　市場普遍預期今年美國加息2至3次，永隆銀行司庫蕭啟洪則認為，基於通脹的隱憂，美國加息步伐或較預期快。他估計美國至少加息3次，甚至多達4至5次，而香港將於美國第3或4次加息時，便會跟加1或2次，最快下季出手，全年最多加息半厘。

美通脹或大升

　　蕭啟洪認為，年內美國加息步伐可能較市場預期快，主要由於12月份美國平均工資升幅達2.5%的近期高位，加上市場流動性充裕，美國亦恐通脹因此大升，或會加快加息步伐。美國總統特朗普委任的聯儲局新理事人選來看，顯示特朗普傾向鷹派，支持加息，聯儲仍有數個理事空缺，特朗普可從中左右加息步伐。他估計，當美國再加息3至4次，香港才會跟隨調高最優惠利率1至2次。
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