﻿被康宏取消投票權 郭曉群入稟求頒令違法

康宏環球（1019）董事會控制權爭拗不休，大股東郭曉群昨日首次採取法律行動反擊。郭曉群入稟高等法院，要求頒令將去年12月29日在康宏股東特別大會上，康宏管理層取消郭曉群所持股份的投票資格是違法、不具備法律效力；又要求法院另摘日期地點，讓康宏再次召開股東特別大會；以及頒令限制康宏管理層不能再無視郭的投票權，直至法院有進一步指令。聆訊預期於3月2日，上午9時半在高等法院進行。



同日，郭曉群發出嚴正聲明，指康宏於本周二（9日）以公告形式向投資者覆述早前發出的傳訊令狀內容，由於所涉及的「不當配發股份交易」指控，未有包括郭曉群的答辯，亦未經審判。郭曉群認為，康宏發出該公告的用意在於惡意抹黑和刻意誹謗郭，在廣大市民及金融界面前貶低其聲譽，因此郭在聽取法律意見後，表示定必採取法律行動以保障其應有權益。



指濫用訴訟程序



聲明續指，若康宏有充足證據，相信早已成功向法庭申請臨時禁制令，禁止郭曉群轉讓康宏股份及擁有相應投票權；但康宏並沒有向法庭申請臨時禁制令，卻選擇在股東特別大會上濫用訴訟程序，利用傳媒、記者招待會對其作出指控。



郭曉群強調，他所持有的股份就如許多股東一樣，是從公開市場以市場價格購買的，而股份在股東特別大會上被剝削投票權利，令他感到震驚。郭續指，保留一切追究權利並將採取法律行動，包括控告康宏及其董事局誹謗，屆時康宏及其董事局必須承擔一切後果。



法院傳召令顯示，被告人包括康宏環球及主持股東特別大會的四位董事會成員，分別是主席陳志宏、集團總裁吳榮輝及兩位執行董事葉怡福和葉宜君。



當中除了要求康宏宣佈當時取消其投票資格是違法，郭曉群還要求在罷免董事等議案上，將其股份所佔的票數計算成贊成票等。