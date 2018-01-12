  • 2018年1月12日 星期五
  • 15º
  • 38%
熱門： 女童虐斃酒店偷拍陳嘉倩洗黑錢西鐵

日報新聞 > 財經

﻿外管局指停買美債消息錯誤

2018-01-12 列印
　　中國外匯管理局昨日回應前晚外圍傳出內地可能放慢或暫停購入美國國庫債的消息，指可能引用錯誤消息來源或是假消息，加上美國周三拍賣的200億美元短期票據反應熱烈，美國長債價格昨日回升，孳息回軟至2.53厘，美匯指數亦回穩。外匯管理局新聞發言人周四表示，消息可能引用錯誤的資訊來源，亦有可能是假消息。他補充，中國外匯儲備始終按照多元化，及分散化原則進行投資管理，保障外匯資產整體安全及保值增值；與其他投資一樣，外匯儲備對美國國債的投資是市場行為，根據市場狀況和投資需要進行專業化管理。美國10年期國債孳息昨日一度回軟至2.527厘，跌2.9基點，其後收復失地，報2.56厘。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd