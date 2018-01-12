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﻿大摩料內地通脹升至2%

2018-01-12 列印
　　摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強預期，今年中國物價將溫和上行，同時為了進一步去槓桿和防範金融風險，中國下半年或將加息一次，明年上半年可能再次加息。大摩預計，今年中國經濟增速為6.5%，稍低於2016年的6.8%；今年通脹料升至2%，去年為1.6%。邢自強指出，若今年內地通脹繼續上行，銀行存款將會出現「負利率」，或導致居民將更多的儲蓄，分流湧向P2P網貸等收益較高的投資渠道，對防範金融風險不利。與此同時，大摩認為，目前國內貸款利率偏低，企業舉債擴張的動力仍較強，或會影響去槓桿的政策實施效果。統計局周三公佈，2017年居民消費價格指數（CPI）按年上漲1.6%。
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