﻿創板三新股開招 民信入場費3151元

創業板新股市場近期相當活躍，今日將有3隻創業板新股公開招股，當中包括今日起招股的港產嬰兒服裝股民信國際（8456），以及家具股齊家（8395）。民信國際每股招股價介乎0.62至0.78元，每手4000股，入場費3151元，集資最多7800萬元。齊家每股招股價介乎0.13至0.17元，每手2萬股，入場費3434元，集資最多6732萬元。



今日將有兩隻創業板新股掛牌上市，當中威揚酒業（8509）昨日暗盤收報0.85元，較上市價0.1元高13.3%，駿溢環球金融（8350）收報0.42元，較上市價0.4元高5%。威揚酒業以招股價範圍上限定價，料集資淨額約6420萬元，公開市場獲12.5倍超購，一手中籤率僅20%。駿溢以招股範圍中間價定價，集資料有4960萬元，公開發售超購逾8倍，一手中籤率30%。



民信國際是次上市擬共發行1億股，10%擬用於公開發售，擬26日掛牌上市，同人融資為獨家保薦人。主席兼行政總裁馮秀英表示，截至去年8月尾5個月收入下跌主要由於英美客戶代工業務，受英國脫歐及美國市場疲弱拖累，公司已透過增加其他中高端代工客戶來應對，未來相較收入，會更注重保持毛利及純利，預計2018財年代工業務收入及財務表現將維持穩定。



齊家擬開三新店



齊家擬共發售3.96億股，本港公開發售佔10%，擬在本月25日上市，保薦人為中國泛海企業融資。該公司主席唐登表示，該次上市部份資金將用於在本港開設3家新店，目前仍在尋覓店舖。公司整體毛利率一直保持在66%。



另外，LED照明產品及服務供應商英馬斯集團（8136）昨日開始招股，按每股0.2元至0.4元發售2.5億股，其中10%作公開發售，集資最多1億元。按一手1萬股計，入場費4040元。該股料於25日掛牌上市。獨家保薦人為匯富融資。