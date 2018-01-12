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﻿小米或下半年港上市

2018-01-12 列印
　　港交所建議的在主板容納同股不同權股份，有望在今年下半年落實。內地媒體消息稱，小米很可能成為香港首批同股不同權的上市公司。小米管理層在聖誕節期間，接觸了多家香港的投行，最近將會決定由哪間銀行做保薦人和承銷商。

　　《第一財經》引述消息人士稱，香港市場目前非常追捧科技類公司，而從文化上來說，很多企業認為香港市場比美國市場更容易親近。同股不同權制度落實後，香港市場將變得更多元化和富活力，近來港交所已經收到愈來愈多公司有關來港上市的諮詢。消息人士並預期，制度落實後香港很可能成為阿里巴巴的第二上市地點，有利振興香港的金融市場。
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