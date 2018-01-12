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﻿金管局開放API諮詢

2018-01-12 列印
　　金管局加快推動金融科技發展，去年9月公佈了七大措施，其中包括促進開放應用程式介（Application Programming Interface，API） 。該局昨日便發出諮詢文件，就如何訂立銀行業開放API框架諮詢業界，諮詢期至3月中完結。業界人士指出，開放API將可促進市場競爭，讓消費者得益。

　　金管局指，開放API是指透過銀行開放內部系統及資料，將銀行系統及其服務更好和更方便地融合於其他行業，例如生活、醫療保健和零售等。開放API有效實施之後，不同銀行的產品和服務資料就能匯合到同一網站或應用程式上，方便用家比較和規劃。
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