﻿IFC外望——港視錄影廠變身電商中心

香港電視（1137）將錄影廠轉陣，變成電子商務及多媒體製作中心，予中小商戶及多媒體制作人使用，主席王維基斷言短期內不再製作自家電視節目。HKTVmall計劃今年將引入自動化執貨系統，同時開設大量門店，並開展計劃幫助更多中小商戶開拓電子商貿，增加產品多樣性。



通訊局上年批准香港電視就流動電視牌照的申請，惟要求極多，令香港電視有所卻步，指要再檢討流動電視業務的商業可行性及可持續性。如今將相關錄影廠及設備開放予中小商戶及多媒體製作人使用，意味香港電視短期內不會重啟電視節目製作。王維基指，現時仍在等待通訊局的回覆，但審批需時，公司不可能停頓下來，而電子商貿講求產品呈現，為推動更多商戶拓展網上零售業務，商戶正可使用這些設施設備拍攝產品介紹片或廣告片。



王維基透露，今年會耗資1.4億元把將軍澳多媒體及電子商貿中心的停車場改建成自動化執貨系統，屆時每日可處理3.5萬張定單。他又計劃今年開設大量門店，已簽約的有3至4間，其中一間位於港鐵調景嶺站內。開店主力找人流多、約300至400呎的小舖。他亦觀察到，現時客人平均年齡較年長，多傾向線上落訂，線下取貨。



海外UNIQLO收益首超日本



日本服裝品牌UNIQLO母公司迅銷（6288）公佈，截至去年11月底止，錄得收益及溢利雙增長，該公司指表現超預期。純利按年增加12.7%至785.4億（日圓、下同），經營溢利按年增加28.6%至1139億，收益總額按年增加16.7%至6170.26億。



日本UNIQLO分部方面，第一季度收益按年增加7.6%至2570億，經營溢利按年增長18.6%至541億。由於需求增加，UNIQLO秋冬商品銷情理想，11月銷售表現大幅超乎預期，單月銷售額創新高。



集團指出，UNIQLO海外業務表現亮麗，收益首次超越日本UNIQLO。海外UNIQLO第一季度收益2582億，按年升31.4%。日本UNIQLO首季度收益2570億，按年增7.6%；經營溢利541億，按年增長18.6%。同店銷售淨額（包括網絡商店）按年增長8.4%。



高瞻