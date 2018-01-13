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﻿傳月底呈交申請文件 陸金所擬港上市 估值4600億

2018-01-13 列印
　　內地媒體報道，近日一份平保（2318）旗下陸金所股權轉讓的簡單意向材料顯示，陸金所擬定於今年1月底港交所呈交申請文件，預計4月份上市，陸金所估值約為600億美元，相當於4600多億港元，有機會是今年全球最大的金融科技新股交易。

　　至於昨天掛牌的駿溢環球金融（8350），收報0.415元，較發售價0.4元，上升0.015元或3.75%，高位0.46元，低位0.405元，成交8736萬股，涉及金額3785萬元。不計手續費及佣金，一手8000股賺120元。

　　威揚酒業國際（8509）同樣首日掛牌，收報8元，較發售價0.75元，上升0.05元或6.67%，高低位分別為0.95元及0.77元，成交3484.8萬股，涉及金額3005萬元。不計手續費及佣金，一手4000股賺200元。

　　外電引述知情人士報道，內地最大線上電影票務平台貓眼微影計劃來港上市，集資或達10億美元（約78億港元）。報道指，該公司與潛在顧問初步探討上市事宜，目標今年較後時候上市。貓眼微影的投資者包括光線傳媒、騰訊（700）和美團點評。

Gucci母公司擬分拆Puma

　　經營法國奢侈品服飾、Gucci母公司開雲集團（Kering）表示，計劃分拆旗下德國運動品牌彪馬（Puma），以專注於奢侈品業務。開雲表示，計劃將彪馬的70%股份分配給股東，集團只保留16%的股份。開雲股價早段升逾1%，升至415歐羅的即市新高，其後倒跌逾1%。

  至於彪馬股價創16年以來最差，曾跌逾15%至9個月低位，受到部分券商下調其評級拖累。

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