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﻿中國新增貸款 上月遜預期

2018-01-13 列印
　　人行公佈，2017年12月新增貸款5844億元（人民幣，下同），創下2016年4月以來最低，亦遠低於預估的一萬億元；當月末廣義貨幣供應量（M2）同比增長8.2%創歷史新低，亦低於預估9.1%。數據並顯示，12月低人民幣貸款餘額120.13萬億元，同比增長12.7%，預估為13.1%。

　　分部門看，住戶部門貸款增加7.13萬億元。其中，短期貸款增加1.83萬億元，中長期貸款增加5.3萬億元；非金融企業及機關團體貸款增加6.71萬億元，其中，短期貸款增加1.63萬億元，中長期貸款增加6.38萬億元。

貨物出口量回升

　　據海關統計，2017年，中國貨物貿易進出口總值27.79萬億元，比2016年增長14.2%，扭轉連續兩年下降的局面。其中，出口15.33萬億元，增長10.8%；進口12.46萬億元，增長18.7%；貿易順差2.87萬億元，收窄14.2%。

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