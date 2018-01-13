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﻿海航冀CWT成國際貿易服務平台

2018-01-13 列印
　　海航集團旗下CWT International全新形象發佈會在新加坡Clifford Pier舉行。伴隨中國「一帶一路」倡議推出的大量基建項目，香港、新加坡兩地及沿線地區的商品貿易與物流服務需求也會被帶動起來，為CWT的業務帶來龐大的商機和增長空間。

　　據了解，本次發佈會，海航集團希望CWT以新的面貌迎接新的發展機遇，進一步實現公司成為國際大宗商品貿易綜合服務平台此一戰略目標。

　　海航創新金融集團（HNA IFG）副董事長兼CEO郭可表示，未來海航創新金融集團會通過在「一帶一路」重點區域的佈局，來提升人民幣在國際貿易中的用量。

　　同時，創新金融下階段將會構建新型供應鏈、貿易和金融服務體系，來支撐實體經濟共贏發展，推動全球貿易一體化。

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