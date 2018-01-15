﻿深圳中介連日未能聯絡 康宏小股東行蹤莫測

朱曉燕以康宏環球(1019)小股東身份，上月29日股東特別大會的關鍵時刻，向一眾33位被告入禀起訴，其中包括被稱為「深圳幫」的大股東郭曉群，要求法庭判決康宏兩年多前的配股無效。訴訟被康宏新主席陳志宏在股東會上用作理據之一，質疑郭曉群所持股權的合法性，因而裁定郭的投票權無效，成功阻止郭提出的罷免董事議案。



朱曉燕在入稟狀中列出住址，但她早已不居該處，而一直跟她聯絡的地產中介，更表示近數月一直未能聯絡上她，出售單位的部份樓款，更未收取。由於朱曉燕的出現時間及其司法行動所帶來的效果，與現任董事會希望阻止議案通過的意願，巧合一致，因此朱曉燕的目的和動機，及身份背景等都令人甚為猜疑。



登記地址業權已易手



朱曉燕位於深圳龍華區的地址地址不全，朱曉燕更已將所屬單位轉售他人，但交易未全部完成，處理單位買賣的地產中介人亦和她失去聯絡。據解，朱曉燕本人常居香港，但在入禀狀上卻又登記一個國內地址，其背後動機更令人難以理解。



朱曉燕是呈請令狀中Zhu Xiao Yan的譯音，她向法庭申報的聯絡地址是深圳招商瀾園7棟三樓E室。該屋苑保安相當謹慎，需要與住戶核實有來訪者才可放行進內。記者如實相告尋訪住戶的姓名和地址，保安一口咬定地址不全，因招商瀾園內每棟均有A及B單元，即7棟內有A單元三樓E室和B單元三樓E室，而入稟狀所列地址沒寫清楚是A或B單元。記者多番堅持地址由住戶提供後，保安唯有向管理處查閱是否有朱姓業主或住客，回覆是「都沒有」。



據招商瀾園物業管理中心職員表示，屋苑於2009年正式入伙，E和F室屬於「相連戶型」，是一大一小的兩個單位，在新樓銷售時是一併出售的，業主可把兩單位打通成為一個更大的單位。