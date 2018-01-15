﻿殷勇：人幣國際空間仍大 銀監會八大重典治亂象

人民幣國際化的步伐有望加快，人民銀行副行長殷勇昨指出，人民幣的國際地位遠低於內地經濟在全球中所佔的比重，人民幣的國際使用還有巨大發展空間。



目前中國GDP佔全球GDP約15%，進出口總額也佔全球進出口總額的11%以上，表明內地在全球經濟、貿易和投資都佔有重要分量，但人民幣在國際體系當中仍處在相對較低的水平。



殷勇舉例，在國際清算中，人民幣使用量大概只有1.8%左右；人民幣佔全球外匯儲備也才剛超過1%。人民幣在國際體系中的使用程度和中國經濟的國際地位相比，的確還有比較大的差距。



從全球投資組合及資產配置的角度來看，市場對人民幣資產有巨大需求，無論是金融市場還是實體經濟，都有擴大人民幣國際使用的需求。例如，「一帶一路」倡議為人民幣國際化提供了重要的戰略機遇。



市場對人幣需求殷切



另外，在國內金融領域，銀監會將進一步深化整治銀行業市場亂象，規範銀行業經營行為，嚴守不發生系統性金融風險的底線。今年整治重點包括八個方面，一是公司治理不健全；二是違反宏觀調控政策：違反信貸政策和房地產行業政策；三是影子銀行和交叉金融產品風險；四是侵害金融消費者權益；五是利益輸送包括向股東輸送利益、向關係人員輸送利益。



六是違法違規展業，例如，未經審批設立機構並展業、違規開展存貸業務、違規開展票據業務、違規掩蓋或處置不良資產；七是案件與操作風險，主要是列舉一些案件高發多發的薄弱環節和存在的突出問題；八是行業廉潔風險。